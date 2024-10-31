Erzincan’da geçen yıl eski eşi kardeşiyle evlenince bir televizyon programına katılan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü.Olay, dün Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Öte yandan Ayhan Sarıkaya eski eşi çocuklarını göstermediği gerekçesi ile geçen yıl bir TV programına katılmıştı. Kardeşiyle evlenen eski eş canlı yayına bağlanarak, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini sürekli şiddet gördüğünü sonrasında hapse girip çıktığını çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.