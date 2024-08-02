Erzincan Ekşisu bölgesinde kurulması planlanan bin dönümlük Jeotermal Sera OSB için Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince Jeofizik Etüd çalışmaları yürütülüyor.Erzincan Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Ekşisu bölgesinde bin dönümlük Jeotermal Sera OSB kurma çalışmaları hızla devam ediyor.Bu kapsamda Erzincan Valiliği koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının destekleri ile Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde MTA tarafından bölgede “Jeofizik Etüd” çalışmaları gerçekleştiriliyor.Alanda incelemelerde bulunan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’ın 600 dönümlük sera varlığı ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2. sırada olduğunu kaydetti. Aydoğdu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Valiliğimiz koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile Erzincan’ın sera varlığını 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ekşisu Bölgesi’nde bin dönümlük Jeotermal Sera OSB kurma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışma neticesinde bölgede bulunan jeotermal kaynağa yönelik olarak derinlik, debi vb. başta olmak üzere teknik veriler alınacak ve yeteri sıcaklık ve debi de kaynak bulunması durumunda sondaj aşamasına geçilecektir. Jeotermal seralarla yılın 11 ayı üretim yapıp verimliliği artırmayı hedefliyoruz.”