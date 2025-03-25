Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan’da kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle esnaf randevu ile çalışıyor. Bayrama bakımlı girmek isteyen müşteriler saç ve sakal tıraşı için günler öncesinden berberlere randevu oluşturuyor.Bayram yaklaştıkça gece geç saatlere kadar müşterilerine hizmet verecek olan berberler randevusuz müşteri kabul etmiyor.Berberlik yapan Alparslan Türkeş, bayrama az bir sürenin kaldığını, bayram tıraşı için gelecek vatandaşların tıraş olmayı son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlattı. Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Türkeş; "Ramazan Bayramı’na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Müşterilerimizin de burada oluşabilecek yoğunluğu hesaba katıp önceden randevu alması gerekiyor. Böylece işleyiş daha kolay oluyor. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Yine de bayram tıraşlarını son güne bırakmazlarsa iyi olur. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum" diye konuştu.