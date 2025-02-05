Erzincan’da yağan karla birlikte belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı.Erzincan Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarını kapsamlı bir şekilde devam ettiriyor. Şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, hayatın normal seyrinde devam etmesi ve ulaşımın aksatılmaması adına kapsamlı bir temizlik ve tuzlama çalışması yürütüyor.Ekipler, tüm mahallelerde, ana arterlerde ve sokaklarda kar küreme işlemlerine devam ederken, yaya kaldırımlarında da temizlik çalışmaları sürdürülüyor.