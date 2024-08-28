Erzincan’da bulunan baraj gölü ve göletlere bırakılan balıklar, içsulardaki balık popülasyonunu artıracak.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da bulunan baraj ve göletlere 560 bin adet balık yavrusu bıraktı.Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Erzincan’da gölet ve barajlara toplamda 560 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2024 yılı balıklandırma çalışmaları ile Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan balığı yavruları Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gölet ve barajlara bırakıldı.Erzincan’da Refahiye’de bulunan Kalkancı Göleti’ne 350 bin adet, Çatalarmut’ta bulanan Göyne Barajı’na 200 bin adet, Ekşisu Göletine ise 10 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.Erzincan’da iç sulardaki balık popülasyonunu artırmak ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklandırma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.