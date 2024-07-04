Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulanan Entegre ve Kontrollü Üretim kapsamında tarladan sofraya gıda güvenliğini amaçlayan, güvenilir gıda misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kontrolü ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimi hedefleyen bahçelere mavi bayrak asılıyor.Erzincan’da sürekli kontrol edilen bahçeler arasında Bakanlığın entegre ve kontrollü ürün hedefine uygun olarak üretim yapan bahçelere Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından mavi bayrak asılıyor.Erzincan’da 125 dekar alanda ağırlıklı olarak bodur ve yarı bodur fidanlarla elma üretimi yapan Erzincan Bir-Tek Elektrik İnşaat Tarım Hayvancılık Plastik İthalat İhracat Sanayi ve Ticari Limited Şirketi’ne ait toplam 22 bin adet ağacın bulunduğu bahçeye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mavi Bayrak asıldı.Şirkete ait bahçede incelemelerde bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Şirket Müdürü Erdal Akartepe ile görüşerek bahçede yapılan üretim hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliğini sağlamaya yönelik entegre ve kontrollü üretim uygulamasına uygun üretim yaptıkları için şirket müdürü Erdal Akartepe’ye teşekkür eden İl Müdürü Murat Şahin, “Entegre ve Kontrollü Üretim, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarladan sofraya güvenilir gıda misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kontrolü ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen mücadele yöntemidir. Entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılması ve pestisit kullanımının kontrolü ile üreticilerimizin kendi tarla, bağ, bahçe ve serasında mücadele faaliyetlerini yönetecek hale getirmektir. Ayrıca doğal dengenin korunması ve pestisit kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilimizde elma bahçelerinde 40 çiftçiye ait 400 dekar alanda entegre ve kontrollü ürün yönetimi kapsamında sürvey çalışmaları devam etmekte olup, bu çiftçilerimize ait bahçelere Bakanlığımızın gönderdiği mavi bayraklar asılmaktadır. Entegre ve Kontrollü Üretim çalışmaları devam etmektedir. Bugün Erzincan’da örnek bahçelerimizden birindeyiz. Tarımsal üretime sundukları katkı için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.