Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplamda 18 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı.Ekiplerce yapılan çalışmalarda;Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu’nca "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "6 Yıl 5 Ay 22 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan, ayrıca "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,"Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "4 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan, ayrıca "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme -Tehdit - Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama -Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan "4 Yıl 2 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan "1 Yıl 4 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,"Kasten Yaralama" suçundan "bulunan 1 şahıs,"Basit Yaralama" suçundan "5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,"Basit Yaralama" suçundan "5 Ay 18 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,"Alkol Veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma" suçundan "1 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,-"Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet" suçundan "3 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası" bulunan 1 şahıs,İznik Sulh Ceza Hakimliği’nce "Dolandırıcılık" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması bulunan 1 şahıs,Şanlıurfa 2. Çocuk Mahkemesi tarafından "Hakaret" suçundan "İfadeye Yönelik" aranması 1 şahıs yakalandı.18 yıl 7 ay 21 gün hapis cezası olan 9 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.