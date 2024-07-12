Erzincan’da şarampole uçan otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Erzincan merkez Çukurkuyu’da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çukurkuyu köyü, Recep Demir Kuran kursu karşısında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza mahallinde ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.