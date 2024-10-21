Erzincan’da afet durumları için güvenli toplanma alanları belirlendi.Erzincan’da, deprem ve diğer olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmak adına belirlenen güvenli toplanma alanları vatandaşların dikkatine sunuldu.Erzincan’da bulunan mahallelerde, deprem ve diğer doğal afetlere karşı güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi önemli bir adım olarak görülüyor.AFAD’tan yapılan bilgilendirmede, “Ülkemizde son yıllarda özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler göz önünde bulundurulduğunda afet ve acil durum sonrasında geçici barınma alanları hazır hale gelinceye kadarki süre içerisinde yaşanacak olan paniği önlemek amacıyla, halkın tehlikeli alanlardan uzaklaştırılması ve güvenli bir şekilde toplanabilmesi için altyapısı olan, fiziksel tehlikesi bulunmayan ve halkın kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceği toplanma alanlarının belirlenmesi çok daha fazla önem kazanmıştır.Bu minvalde; Erzincan ilimizdeki merkez toplanma alanları AFAD Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi ve mahalle muhtarları ile birlikte istişare yapılarak belirlenmiştir. Toplanma alanları belirlenirken belediye imar planında park alanları olarak belirlenmiş yerler tercih edilmiştir. Toplanma alanları Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemine (AYDES) yüklenmiştir. Vatandaşlarımız kendisine en yakın olan toplanma alanlarına E-devlet altyapısını kullanarak ulaşabilmektedir. Belirlenen toplanma alanlarının güncellenmesi her yıl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Toplanma alanlarının yanı sıra geçici barınma alanları/merkezleri, havalimanı, gar, AFAD Lojistik Depo, hastane, kamu kurumları ile afet ve acil durumlarda kullanılacak olan gıda depolama alanları, akaryakıt istasyonları, marketleri gösterir İlimiz merkezine ait Afet ve Acil Durum Haritamız ekte sunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.