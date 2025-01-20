Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, köy muhtarlarının talepleri doğrultusunda hazırlanan mera ıslah projelerini hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle finanse edilen projeler, hayvancılığın geliştirilmesi ve meraların daha verimli kullanılmasını hedefliyor.Bu neticede 2016-2024 yılları arasında Erzincan’da toplam 57 bin dekar mera alanı ıslah kapsamına alındı. Bu çalışmalar sonucunda, hayvan içme sulukları yerleştirildi, su ishale hatları oluşturuldu, mera alanlarında bulunan drenajların açılması ve temizliği yapıldı.Öte yandan 435 bin hektar mera alanına sahip Erzincan’da, ıslah çalışmalarıyla toprağa zarar veren taban suyu seviyeleri kontrol altına alındı ve bitki kök bölgelerinin sağlıklı gelişimi sağlandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, mera ıslah çalışmalarının önemine dikkat çekerek, “Meraların bakım ve ıslahını yaparak verimliliklerini artırıyor, yem bitkileri ekilişlerini teşvik ederek kaliteli kaba yem üretimini çoğaltıyoruz. Bu projeler, meraların otlatma kapasitesini artırmak açısından son derece başarılıdır. Çiftçilerimizin bu projelere sahip çıkması, aşırı ve düzensiz otlatmadan kaçınması bizim en büyük dileğimizdir” dedi.Murat Şahin ayrıca, projelerin hayata geçirilmesindeki destekleri için Tarım ve Orman Bakanlığı, muhtarlar ve çiftçilere teşekkür etti.Bu projeler, Erzincan’da sürdürülebilir hayvancılık için önemli bir altyapı sunarken, çiftçilere ekonomik katkı sağlıyor. Mera ıslah projeleriyle, hayvancılık sektörü destekleniyor, Meraların otlatma kapasiteleri artırılıyor, kaliteli kaba yem üretimi teşvik ediliyor, hayvanların su ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çalışmalarına hız kesmeden devam ederek tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor.