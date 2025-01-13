Erzincan’da bir ikamette yapılan aramada 64 adet sentetik hap ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda neticesinde, S.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 64 adet sentetik hap ele geçirildi.S.Ç. isimli şahıs ile ikametinde bulunan şüpheli A.O. isimli şahsa “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildiler.