2025 Aile Yılı kapsamında "Ailemiz Geleceğimiz, Ormanlar Nefesimiz" mottosuyla, geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu.Esentepe mevkiinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, protokol üyeleri, ve vatandaşlar katıldı.Etkinlikte protokol üyeleriyle birlikte şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar, STK temsilcileri ve vatandaşlar 524 fidanı toprakla buluşturdu.