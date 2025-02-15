Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Erzincan’da 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.Ekiplerce Erzincan’a gelen bir tır ve bir araç içerisinde Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 32 yabancı uyruklu şahıs, hakkında gerekli işlemlerin yapılması üzere geri gönderme merkezine gönderildi.Öte yandan E.G., K.U. ve K.B. isimli şahıslar "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslar Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.