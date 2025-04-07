Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla 23. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.Düzenlenen toplantıda birim amirleri tarafından kurumlarınca yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildi.Yapılan çalışmalarda ve sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin önemine değinen Vali Aydoğdu, "Vatandaş odaklı, vatandaş memnuniyetini esas alan yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye, hizmetlerimizi sunmaya ve bunu daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar sorunları çözme noktasında gereken gayreti sarf edeceğiz. Mevzuat gereği yerine getirilmeyen talepler olursa da bunu güzel bir şekilde anlatacağız." dedi.Kurumlar tarafından sürdürülen çalışmaların ve devam eden projelerin takip edilmesini ve ilde başlayan inşaat sezonunun en iyi şekilde değerlendirilmesini isteyen Vali Aydoğdu; inşaat, altyapı, yol gibi projelerin titizlikle takip edilmesini ve projelerin zamanında bitirilmesi talimatını verdi.