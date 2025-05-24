Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan’da uygulanacak 4 proje için onay verdi. Bakanlığın onay verdiği 4 proje ile Erzincan’a toplamda 41 milyon 653 bin TL tutarında yatırım yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Erzincan’dan sunulan 4 projeye onay verdi. Bakanlığın onay verdiği 4 proje ile Erzincan’a toplamda 41 milyon 653 bin TL tutarında yatırım yapılacak. Hibe tutarı ise 28 milyon 145 bin TL olacak.Erzincan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Metin Bektaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Erzincan’a desteğinin aralıksız sürdüğünü açıkladı. İl Koordinatörü Metin Bektaş, "Bakanlığımız tarafından bugün açıklanan listede Erzincan’dan 4 projemiz daha onay aldı" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, yaptığı açıklamada; "Erzincan’da tarıma yatırımın aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız Erzincan’dan sunulan 4 projemizi daha destekledi. Erzincan’da Bakanlığımız tarafından desteklenen projeler; 50 baş kapasiteli kırmızı et üretim işletmesi modernizasyonu, 250 baş kapasiteli büyükbaş besi işletmesi, 50 bin baş kapasiteli broiler işletmesi modernizasyonu ve 120 baş kapasiteli süt işletmesi modernizasyonu yer alıyor. 4 projenin toplam yatırım tutarı 41 milyon 653 bin TL, hibe tutarı ise 28 milyon 145 bin TL olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TKDK olarak Erzincan’da devam eden yatırımlar ve hayata geçirilecek projeler, şehrimizin tarımsal üretiminin artırılmasında, istihdam oluşturulmasında son derece büyük faydalar sağlayacaktır. Yeni projelerimizin Erzincan’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.