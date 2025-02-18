Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan’da kar yağışının etkili olacağını, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini duyurarak, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden itibaren Erzincan’da aralıklı kar yağışı etki olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli şekilde esecek.Buzlanma, don ve çığ tehlikesiBuzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.