Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Çiftliği köyünde 1500 başlık besi çiftliğinin inşaatı hızlı bir şekilde sürdürülüyor.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, inşaatı devam eden besi çiftliğinde incelemelerde bulundu. Besi çiftliğinde ilk etapta 1500 baş hayvan yetiştirilecek.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan’a yaptıkları yatırımdan dolayı firma sahiplerine teşekkür ederek, “Erzincan tarım sektörümüz son zamanlarda büyük yatırım yapılan bir alan haline gelmiştir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bir kent için bu çok önemli bir nokta. Erzincan’a yapılan yatırımların kısa ve orta vadede meyvelerini toplayacağız. Erzincan’a yatırım yapan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.