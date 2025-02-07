Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan ocak ayında 33 bin 261 yolcu faydalandı.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2025 yılı ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Ocak ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 33 bin 261 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 234 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 263 ton olarak gerçekleşti.