Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre Erzincan ve Bayburt’ta yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre Erzincan ve Bayburt’ta hafta sonuna kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Buna göre Erzincan ve Bayburt’ta 2 Nisan Çarşamba günü etkili olan sağanak yağış 3-4-5 Nisan tarihlerinde etkisini artırarak gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek. 6 Nisan Pazar günü Bayburt’ta hafif sağanak yağış etkili olurken, Erzincan’da ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürecek.