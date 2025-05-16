Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında; ilgili kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, üniversitenin alanında uzman akademisyenleri, tarım birlikleri ile turizm ve tarım sektörlerinin temsilcilerinin katılımıyla Erzincan Turizm ve Tarım Master Planları çalışmalarına başlandı.Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla büyük bir potansiyele sahip olan Erzincan’ın; büyüyen ve çeşitlenen küresel turizm endüstrisinden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla stratejik bir Turizm Master Planı hazırlama çalışmalarına başlandı.Turizm Şehri Erzincan;- Şehrimizin kültürel ve doğal dokusunu koruyan sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenecek,- Turizm değerlerimiz tespit edilip geliştirilerek sektöre kazandırılacak,- Nitelikli turist sayısı artırılarak elde edilen gelir çeşitlendirilecek,- Merkez ve ilçelerde istihdam ve yerel kalkınma desteklenecek,- Erzincan’ın evrensel kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarılacak sürdürülebilirlik stratejilerine zemin hazırlanacak.Tarım şehri Erzincan;Erzincan’ın tarımsal potansiyelini daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirmek amacıyla Tarım Master Planı da hayata geçiriliyor. Bu kapsamda;- İklim ve toprak koşullarına uygun ürün deseninin belirlenmesi,- Katma değeri yüksek üretim modellerinin yaygınlaştırılması,- Tarım teknolojilerinin ve sulama altyapısının geliştirilmesi,- Çiftçimizin üretimden pazarlamaya kadar her aşamada gerekli eğitim ve projelerle desteklenmesi,- Kırsalda gelir artırıcı ve tarım stratejilerinim oluşturulması hedeflenmekte.