Erzincan Valiliği’nin himayesinde, Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediye Başkanlığı ve Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan Erzincan Yöresel Ürünler A.Ş. adına üretilen Erzincan Tulum Peynirleri soğuk hava depolarında bekleme süresini dolduruyor.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özker, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile birlikte yaylada otlanan koyunların sütünden üretilerek teleme haline geldikten sonra bekleme süresi için depolara istiflenen Erzincan Tulum Peynirlerini yerinde incelediler.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri için yapılan üretim ve standartlaştırma çalışmalarının yol haritasına uygun olarak devam ettiğini söyledi.