Erzincan Valiliğinin himayesinde kurulacak olan 350 dönümlük Toplu Sera Bölgesi için sona yaklaşılıyor. Erzincan’da seracılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Erzincan İl Özel İdaresi‘ne ve Erzincan Belediyesi’ne tahsis edilen alanlar için toplu sera bölgesinde arazi kiralayan yatırımcılar TKDK toplantı salonunda Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile buluştular.Erzincan’da seracılık sektörünü geliştirmeye kararlı olduklarını kaydeden Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, bundan sonra izlenecek yol konusunda yatırımcılara bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundular.