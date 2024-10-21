Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası açılışı ve Alaattin Tuncay Konferans salonunun açılışına katıldı.Vali Aydoğdu, “Erzincan’ın ticari hayatına değer katacak bu modern yapının, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.Okunan dualar ve yapılan konuşmalar ile birlikte, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.Düzenlenen açılış programına Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Milletvekilleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve davetliler katıldı.