Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 559 adet “Sentetik Ecza Galara” maddesi ele geçirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Erzincan şehirlerarası otobüs terminalinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan K.Ç. ve Ş.A.E. isimli şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 559 adet “Sentetik Ecza Galara” maddesi ele geçirildi. K.Ç. ve Ş.A.E. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.