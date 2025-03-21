Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidinde yapılan karla mücadele çalışmaları nedeniyle Yanlızbağ kesiminde, ağır tonajlı araçların geçişine müsaade edilmiyor.Bölge trafik ekipleri, Pöske Dağı mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı tırların bu istikamete gidişlerine izin verilmiyor. Tırlar ve kamyonlar, yol güzergâhlarında bulunan park alanlarına yönlendiriliyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması aralıksız devam ediyor.