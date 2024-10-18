Meteorolojiden Erzincan için zirai don uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte 19.10.2024 Cumartesi günü gecenin ilk saatlerinde Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don beklenmekte.Meteorolojiden yapılan açıklamada “Zirai don tehlikesinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.