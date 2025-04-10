Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi’nde yatırım yapacak girişimciler Erbaa Kesme Çiçek Üretim Bölgesinde incelemelerde bulundular.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında Tokat’ın Erbaa ilçesine giden heyette, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Teoman Yerlikaya ve yatırımcılar yer aldı.Tokat’ın Erbaa ilçesine giden heyet ilk olarak Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak’ı makamında ziyaret ederek, Erbaa Kesme Çiçek Üretim Merkezi hakkında bilgi aldılar.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığındaki heyet daha sonra, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ile birlikte kesme çiçek üretim merkezine geçerek, seralarda incelemelerde bulundular.Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci burada yaptığı konuşmada; "İlimize 253 dekar yeni sera alanıyla birlikte 247 milyon TL hibenin kazandırıldığı ve yıllık 350 milyon TL’lik ekonomik döngünün sağlanacağı Erzincan Toplu Sera Bölgesinde yılsonuna kadar tüm altyapı çalışmaları bitirilip seralarda üretim faaliyetlerine başlayacağız. Oluşturulan toplu sera bölgesi hem Erzincan hem de bölgenin sebze ihtiyacının karşılanmasında aktif rol oynayacak. Öncesinde Erzincan Toplu Sera Bölgesine yatırım yapacak 24 girişimcimizle birlikte Erbaa Kesme Çiçek Üretim Merkezi’nde yürütülen seracılık faaliyetleri konusunda hem bilgi aldık hem de Erzincan’a yapılacak yatırım öncesinde çeşitli incelemelerde bulunduk." dedi.