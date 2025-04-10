Erzincan’ın Tercan ilçesinde Tercan Mehmet Kutsi Beğdes İlkokulunda sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm oyuncak yarışması düzenlendi.Öğrencilerde sıfır atık ve geri dönüşüme dikkat çekmek, öğrencilerin tasarım yeteneklerini geliştirmek, geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanmış oyuncak çeşitliliğini arttırmak, öğrencilerin yaş seviyesine uygun oyuncakların tasarlanmasını sağlamak amacıyla Tercan Mehmet Kutsi Beğdes İlkokulu sınıf öğretmeni Mehtap Öztürk koordinatörlüğünde ilçe genelindeki tüm ilkokulların katılımıyla organize edilen geri dönüşüm oyuncak tasarım yarışması ilkokul düzeyinde 110 adet çalışma değerlendirmeye alındı.4 kategoride tasarlanan oyuncaklar, çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran, aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen çevre dostu olma özelliğine sahip. Güzel Sanatlar öğretmeni Bahar Mutlu başkanlığında oluşan jüri üyeleri sınıf öğretmeni Mehtap Öztürk, okul öncesi öğretmeni Hatice Kübra Toklu, sınıf öğretmeni Ayse Altındal’ın yaptığı yarışmanın finalinde oyuncaklar teknik, farklı ve tasarım yönünden değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonunda birinci olan öğrenciler belirlendi. Buna göre: Oyuncak dalında Eslem Yıldırım, çevre dostu oyuncak dalında: Öykü Kılıç, eğitici oyuncak dalında: Mehmet Kayra Olğun oldu.İşlevsel tasarım oyuncak dalında: Elif Naz Akbaba ödüle layık görüldü. Projenin son aşamasında ise oyuncaklardan sergi düzenlendi. Buradan elde edilecek gelirin tamamı SMA hastası bir çocuğa bağış yapılarak öğrencilere farkındalık oluşturuldu.Okul müdürü Muhammet Diler, çocukların oyuncaklarla vakit geçirmesi, sosyalleşmelerinin sağlanması ve geri dönüşüme yönelik farkındalık sağlanması adına geri dönüşüm oyuncak yarışması projesinin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu çalışma öğrencilerimize bu tür sosyal farkındalık projesinin de olduğunu gösterdik. Oyuncakların atık malzemelerden yapılmasının sebebi geri dönüşüm konusunda farkındalık sağlamak. Bu çocukların teknolojiden uzak uzun süre düşünebileceği bir yarışma oldu. Hedefimiz geri dönüşüme ve çocuklarımızın zihin gelişimine katkı sağlamaktı. Bu projenin uygulanmasında, sonuçlandırılmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştuSergiye İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan, şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.