Erzincan-Erzurum kara yolunda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi Muti köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.S. idaresindeki 72 ABM 891 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.