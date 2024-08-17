Erzincan-Erzurum kara yolunda bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi Muti köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.S. idaresindeki 72 ABM 891 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.