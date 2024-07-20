Erzincan’da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen kamp, doğa ve su sporlarının yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.Erzincan Valiliği himayelerinde Erzincan İl Özel İdaresi tarafından bu sene ilk kez düzenlenen Ergan Dağı Doğa Sporları Festivali katılımcıların bol keyif aldığı, güzel anların yaşandığı bir etkinlik oldu. Yamaç paraşütü, motokros yarışları ve gösterilerinin nefes kestiği festivalde Ardıç Gölünde de su sporları gerçekleştirildi.Dün başlayan ve 3 gün sürecek olan festivalde 700 adet çadır kurularak kamp yapıldı. “Çadırını kap gel” sloganı adı altında başlayan festival pazar günü sona erecek. Festivale hem il dışından hem de Erzincan’dan katılanlar oldu.Festivalde 3 gün boyunca yamaç paraşütünden motokros gösterisine, gölde jet-skilerden rafting botlarına, kanolara kadar birçok doğa sporları etkinlikleri yer aldı.