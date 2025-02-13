Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere kuvvetli kar uyarısı yapıldı.24-25 Kasım tarihlerinde Erzincan ve ilçelerinde gerçekleşen yoğun kar yağışında özellikle seracılar ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri büyük zarar görmüştü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan için sarı kodlu uyarı yapılmasının ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, meydana gelmesi muhtemel zararlar konusunda çiftçileri uyardı.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; "Çiftçilerimiz Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Erzincan ve ilçelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden, çiftçilerimizin zarar görmemeleri için gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ederiz. Yoğun kar yağışının 13 Şubat Perşembe günü saat 06.00 ile 14 Şubat Cuma 06.00 arasında kuvvetli bir şekilde gerçekleşmesi beklendiğinden, ayrıca bölgemizde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.Özellikle sera alanlarında aşırı biriken kar örtüsü seralara ve sera örtülerine zarar vereceğinden, seralar üzerinde aşırı yük oluşturacak kar örtülerinin oluşmamasına dikkat ediniz.Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin 13 Şubat Perşembe günü sürülerini araziye çıkarmamaları ve sağlam ağıllarda sürülerini konaklatmaları ve oluşması muhtemel zararlara karşı çiftçilerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.