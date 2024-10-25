Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev değişikliği yapıldı. İl Müdürü Cengiz Çavuş Karaman İl Müdürü olarak, yerine de Elazığ AFAD Müdürlüğünden Enver Özcan atandı.Yaklaşık 8 aydır Erzincan’da görev yapan ve kısa sürede başarılı çalışmalara imza atan Erzincan AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Karaman AFAD İl Müdürü olarak atandı. Çavuş’un yerine de Elazığ AFAD Müdürlüğünde Mühendis kadrosunda görev yapan Enver Özcan atandı.