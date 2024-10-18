Erzincan’da arıcılık ve arı sütü konusunda yaz mevsiminde teorik ve pratik eğitimlerde arı sütü üretmeyi öğrenen 15 bayan arı sütü üreticisi, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ordu’ya gönderildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Eli İle Arı Sütü Projesi’ne dahil olarak arı sütü üretmeyi öğrenen Erzincanlı 15 bayan çiftçi Ordu’ya teknik geziye gönderildi.Arı sütü üretimini daha önce katıldıkları teorik ve pratik eğitimlerde öğrenen kadın arıcılar, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahasında yapılan işlemleri yerinde görüp tecrübe ederek Erzincan’da arı sütü üreterek hem ailelerinin bütçesine hem de Erzincan ekonomisine katma değer sağlayacaklar.Erzincanlı kadın arıcılar Ordu’ya Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi tarafından uğurlandılar.Uğurlama töreninde konuşan Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, hayatın her alanında yer alan kadınların tarım sektörünün de tüm dallarında üretime katkı sağladığını, ülkemizde üretilen her tarımsal üründe kadının emeğinin, bilgisinin yadsınamayacağını söyledi.İl Müdürü Murat Şahin, “İlçelerinde arıcılık faaliyeti gösteren toplam 15 kadın çiftçiye arı sütü yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verdik. Gerekli ekipmanlarla donatarak arı sütü üretmelerini teşvik ederek, kadınların arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olmasını sağlayarak, kadınların tarımsal becerilerinin geliştirilmesi ile kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına katkıda bulunduk. Amacımız kırsalda arıcılık faaliyetinde bulunan arı yetiştiricilerini ilave üretim modelleri ile tanıştırmak, modern üretim tekniklerinin ve arı yetiştiriciliği ile ilgili en güncel bilgilerin kadın arıcılarımıza aktarmaktı” dedi.Erzincan’da 115 bin arı kovanının bulunduğuna dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, arıcılık sektörünün Erzincan’da köklü bir geçmişinin olduğunu, üretilen balların memleketin dört bir köşesine gönderildiğini söyledi. Arıcılığın sadece bal üretmekten ibaret olmadığını kaydeden Şahin, balın yanında arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin bulunduğunu ve bunların da Erzincan’da üretilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.