Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan 1. sınıf tarımsal örgüt seçildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında Erzincan, “Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi” olmak üzere 1. sınıf tarımsal örgüt seçildi.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulunarak, “Tarım sektörümüze büyük katkılar sağlayan 3 kuruluşumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.