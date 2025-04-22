Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, TBMM’nin açılışının 105. Yıl dönümüyle ilgili bir açıklama yaptı.TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptığı basın açıklamasında, Türk Milleti’nin işgalci İngiliz, Fransız, İtalyan, onların desteklediği Yunana karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ve kısa sürede organize olarak yeni bir meclis kurduğunu vurgulayarak, Türk milletinin İstiklal ve hürriyet aşkının, teşkilatlanma ve devlet kurma kabiliyetinin halâ canlı olduğunu belirtti. Ertaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ilk meclisin, İslam sancağı etrafında millet olma şuurunun ve iradesinin dünyaya yeniden ilanını ifade ettiğini söyleyerek TBMM’nin 105. yıldönümünü kutladı.Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş TBMM’nin açılışının 105. yılı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk Meclis Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ruhudur" dedi.Ertaş, açıklamasında Payitaht’ın işgal edildiği ve meclisin dağıtıldığı bir zamanda, son Haçlı ordusuna karşı Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa önderliğinde küllerinden yeniden doğduğunu ve kısa zamanda organize olarak yepyeni bir meclis kurduğunun altını çizerek devleti dağıldığında da Türk milletinin İstiklâl ve hürriyet aşkının, örgütlenme ve devlet kurma kabiliyetinin bu asil milletin ruhunda olduğunu söyledi.Millet iradesinin Türk tarihinde belki de ilk defa bu kadar etkin öne çıktığını belirten TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş açıklamasına şöyle devam etti: "Bir asır evvel Anadolu’da olduğu gibi bugün Gazze’de ve dünyanın birçok yerinde sırf Müslüman olduğu için işgale, zulme uğrayan halklar ve coğrafyalar Batı dünyasının halâ Haçlı zihniyetini en yoğun şekilde taşıdığını göstermektedir. Batı dünyasının sıkça dile getirdiği ve onlarca uluslararası kuruluşla örgütlendiği demokrasi, temel insan hakları, evrensel değerler konu Müslümanlar olunca kolaylıkla unutulduğunu gösteriyor. Bugün Gazze’de, Doğu Türkistan’da insanlar dinlerinden yani İslamdan vazgeçse bu zulüm işlenir miydi? Hayır. Demek ki Batı halâ İslamla, Müslümanla savaşıyor. İşte İslamın bin yıllık bayraktarı olan Türk milletini bedenen ve ruhen yok etme işgaline, manda ve sömürüye karşı 23 Nisan 1920’de açılan meclisin adı bu toprakların vatanlaşmasını kaybetmemek için mücadele veren asil milletin kim olduğunu tarihe ve dünyaya gösteren eşsiz bir mühürdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ilk meclisimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtilâlcıdır, kurucudur. Amasya’da, Erzurum’da, Sivas’ta adım adım olgunlaşan ‘millet olma bilincinin’ dünyaya meydan okumasıdır. İlk meclis Misak-i Milli’nin besmelesidir. İlk meclis Hacı Bayram Veli’de kılınan cumadır, okunan hutbedir. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında İstiklâl Mücadelesini başlatacak iradedir, ayağa kalkan Sakarya’nın, büyük zafer Kocatepe’nin, hürriyetin, istiklâl ve istikbâlin müjdecisidir. İlk meclis İstiklâl Marşı’nı yazdıran ve her mısrasının altına imza atan, ‘Korkma!’ diyen, ‘Sönmez bu şafaklarda tüten en son ocak!’ diyen ve Hakk’a tapan milletimizin iradesidir. Meclisimizin 105. Yılı kutlu olsun."