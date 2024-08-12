Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş şehirlerde mekân, meydan, cadde ve sokaklara verilen isimlerin o şehrin hafızasını ve hatırasını, şehir ve millet kimliğini en diri tutan mesuliyeti mühim işlerden biri olduğuna dikkat çekerek şehre ve Türk milletine büyük hizmetleri olmuş, millî değerlerin layık olduğu yerlere isimlerinin verilerek yaşatılması gerektiğini söyledi.Bir grup şehir araştırmacıyla yaptıkları şehir gezisinde, şehrin ve Türk milletinin çok kıymetli isimlerine kenar mahallelerde, metruk sokaklarda, patika yollarda rastlamış olmalarının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş bu kıymetli isimlerin tam da Sümmanî’nin dediği gibi bir kenara yazıldığını; Aşık Emrah, Aşık Sümmanî, Aşık Reyhanî, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Halit Paşa, Kemanî Haydar Telhüner isimlerine terk edilmiş mahallelerde ve kenar mahallelerde rastladıklarını söyleyen Ertaş şehrin yeni ve modern semtlerinde tarihi şahsiyetlerin adlarını görmek istediklerini söyledi.“İsmi mutlaka yaşatılmalı”Şehirde ismine rastlanılmayan değerlerden birinin de Erzurum Kongresi’nin mimarlarından Hoca Raif Efendi olduğunu belirten Ertaş sözlerine şöyle devam etti: “1874’te Erzurum’da Muratpaşa Mahallesi’nde doğup yaşadığı döneme göre çok ciddi eğitim alan, Erzurum’da ve birkaç ilde kadılık, Osmanlıda 2 dönem, Cumhuriyet’te 6 dönem milletvekilliği yapan, Vilâyât-ı Şarkiyye-i Müdâfaa-i Hukûk-ı Millîyye Cemiyeti’nin kurucu başkanı, Erzurum Vilayet Kongresi’ne başkanlık, açılışını yaptığı Erzurum Kongresi’nde ise başkan yardımcılığı yapan, temsil heyetine seçilerek Sivas Kongresi’ne katılıp Sivas’ta konuşmacıların ekseriyatına sert tepki göstererek mandacılık fikrine karşı çıkan millî kahramanımız, mümtaz şahsiyet Hoca Raif Efendi kendi şehri Erzurum’da maalesef henüz yeterince bilinmiyor, herhangi bir yerde adı yaşatılmıyor, yeni nesil onu tanımıyor. Hoca Raif Efendi’nin adının layığınca şehrimizde bir yerde yaşatılmasını şehrin yöneticilerinden, yerel yönetimlerimizden istirham ediyoruz.”