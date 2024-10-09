Kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği yönetim kurulu üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile tanıştı.ERSANDER Başkanı Ümit Gergit ile yönetim kurulu üyeleri Kadir Sabuncuoğlu, Doğan Hattatoğlu, Vahit Alkır, Selma Uygur, ERSANDER Kadın Kolları Başkanı Sevnur İçyar, Aşık Sümmani Kültür Merkezinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer’i ziyaret etti.Yönetim kurulu üyeleri Öztürk Akkök, Canip Cihangir’in rahatsızlıkları nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü anımsatan Başkan Ümit Gergit, Ahmet Yer’e “Hayırlı olsun” dedi ve başarı dileğinde bulundu. ERSANDER yöneticilerini Müdür Ahmet Yer ile tanıştıran Ümit Gergit, “Kültür ve Turizm Müdürlüğüne iki ay önce atandınız. Biz dernek olarak festivaller döneminin tamamlanmasından sonra tanışmayı istemiştik. Bizim hedefimiz, paydaşlarla birlikte Erzurum’un kültür ve sanat hayatına katkıda bulunmak” dedi.Genel Sekreter Vahit Alkır ise derneğin kuruluş amacı ile şimdiye kadar yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ailesinin Erzurumlu olduğunu, kendisinin de babasının görevi nedeniyle Düzce’de dünyaya geldiğini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olduğunu, 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptığını bildirdi.Erzurum’da 1999’dan 2022 yılına kadar tarih öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptığına dikkati çeken Ahmet Yer, Erzurum’a hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmadan önce iki yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak bulunduğuna işaret eden Ahmet Yer, şöyle konuştu:Erzurum’un kültürel zenginliği dünyaya tanıtılacak“Atandıktan hemen sonra Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni, 17-25 Ağustos 2024 günleri arasında Erzurum’da gerçekleştirdik. Konserler, sergiler, opera, bale gösterileri, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri ve dijital sanatlar dalında yapılan festival büyük ilgi gördü. Özbekistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) dördüncü Turizm Bakanları toplantısında, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un teklifi üzerine Erzurum, 2025 Yılı Turizm Başkenti seçildi. Şimdi 2025 Erzurum EİT Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık başkanlığında çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren Aralık ayı sonuna kadar yapılacak etkinliklerde Erzurum’un kültürel zenginliklerini, yeni turizm rotalarını tüm dünyaya tanıtmak için olağanüstü çaba harcayacağız.”Ziyaret bitiminde ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, Müdür Ahmet Yer’e ‘Ümit’çe Bakış’ adlı imzalı kitabını hediye etti.