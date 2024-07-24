Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi’nin 105. yıldönümü münasebetiyle Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA) öncülüğünde düzenlenen “23 Temmuz Yerel Basın Sergisi” gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.ERŞA Konağı’nda düzenlenen açılış törenine TBMM Başkanlık Divan Üyesi Adil Biçer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Tahsin Şahin, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, STK Başkanları, akademisyenler, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin katkılarıyla hazırlanan sergide 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin haberlerinin yer aldığı farklı tarihlerden seçilen 23 yerel gazetenin ilk sayfası sergilendi.Açılış programında konuşan ERŞA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, ERŞA’nın kurulduğu günden itibaren paydaşlarının ve vatandaşların katkılarıyla Erzurum’un köklü geçmişine ışık tuttuğunu belirterek, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.Vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği sergi, pazar gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.