Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi, hafta sonu tatili dolayısıyla kayak severlerle dolup taştı.Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan’ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluştu.Ergan’da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’da Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Vali Hamza Aydoğdu, kayak merkezine gelen vatandaşlarla hasbihalde bulundu.