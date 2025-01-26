Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan’daki Ergan Kayak Merkezi, yarıyıl ve hafta sonu tatili olması dolayısıyla bugün kayak severlerle dolup taştı.Sömestir tatili ve hafta sonu olması münasebetiyle kayak merkezinde yüzde yüze yakın doluluk oranı yaşandı. Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabii güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayak severlerle dolup taşıyor. Erzincan’ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezinde renkli görüntüler oluştu.Ergan’da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı gölü manzarasının tadını çıkardı.