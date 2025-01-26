Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçedeki rezerv alan projelerinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Saray Mahallesi’nde süren inşaatları yerinde inceleyen Başkan Taşkın, projenin 2025 yılı Aralık ayında tamamlanacağını duyurdu.Başkan Taşkın, zemin iyileştirme çalışmalarının devlete ait tekniklerle gerçekleştirildiğini belirterek, "Fore kazık ve diyafram duvarı gibi ileri düzey inşaat teknikleri sayesinde zemin iyileştirmeleri mükemmel şekilde yapılmaktadır. Bu tür projeler, yalnızca devletin kapasitesinde hayata geçirilebilir. Özel sektörde böyle kapsamlı bir zemin iyileştirmesi yapmak neredeyse imkânsızdır" dedi.Proje Sorumlusu Mecid Türkoğlu, Saray Mahallesi’ndeki inşaat hakkında teknik bilgiler vererek, toplamda bin 343 bağımsız bölüm bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, "Projenin ilk etabında 594 konut, 493 dükkân ve 256 ofis olmak üzere bin 343 bağımsız bölüm yer alacak. Ayrıca, bin 450 araç kapasiteli iki katlı otopark inşaatı da devam ediyor. Şubat sonu itibarıyla tüm kazık imalatlarının tamamlanması planlanıyor" şeklinde konuştu.Saray Mahallesi’ndeki rezerv alan projelerinin, bölgenin deprem güvenliğini artırarak hem konutlar hem de iş yerleri açısından güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedeflediğini belirten Başkan Taşkın, "Bu projeler, Battalgazi’yi modern, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirecek" diye konuştu.