Elazığ’da Kadılarımızın Melodisi Projesi kapsamında Hazarbaba Kayak Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar doyasıya eğlendi.Elazığ’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından hayata geçirilen ’Kadınlarımızın Melodisi’ Projesi, devam ediyor. Proje çerçevesinde Hazarbaba Kayak Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe başta kadınlar olmak üzere çocuklar ve gençler katıldı. İlk olarak kar üzerinde sucuk ekmek yiyip çay içen katılımcılar, ardından kayak yaparak doyasıya eğlendi.