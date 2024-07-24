Eşsiz doğası, manzarası ve kayak merkezinde yer alması nedeniyle Ergan Dağı Tatil Köyü dört mevsim misafirlerin yeni adresi olacak.KUDAKA’nın yüzde 50 hibe desteğiyle başlatılan Ergan Dağı Tatil Köyünde yürütülen çalışmaları, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve MHP Grup Başkanı Hüseyin İlter yerinde inceledi.Tamamlandığında yoğun talep göreceğini kaydeden Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, “Ergan Dağı Tatil Köyü dört mevsim misafirlerin yeni adresi olacak” dedi.