Zirvenin karla kaplandığı ve kar yağışının etkili olduğu Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde sezonun açılış tarihinin yaklaştığını müjdeleyen Erzincan Vali Yardımcısı/ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat 2024-2025 kış sezonunda Ergan Dağı’nda gerçekleştirilecek olan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.Ergan Dağı Kayak Merkezi yerli tasarım bungalov evleri ve 12 ay hizmet veren bir merkez olarak yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor!Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz yıllarda ortalama 20 ila 50 bin arasında turist ağırlandığını aktaran Mehmet Emre Canpolat, bu sayının 2023-2024 kış sezonunda 250 binlere ulaştığını, 2024 yılının ilk 9 ayında ise 500 binin üzerine çıktığını ifade etti. Canpolat, “Bahar ve yaz aylarında sadece kayak merkezi olarak değil 12 ay hizmet veren bir merkez olarak sunduk Ergan Dağı’nı. Bundan dolayı 500 binin üzerinde misafir ağırlamış olduk. 2024-2025 sezonunda ise kış sezonunda ön gördüğümüz rakam 500 bin, 2025 yılı içinse 1 milyon misafir ağırlamayı hedefliyoruz! Bahsettiğimiz rakamlara ulaştığımızda Erzincan Ergan Kayak Merkezi milyonluk turist ağırlayan kayak merkezleri arasında yer alacak.” şeklinde konuştu.Yeni sezonda Ergan Dağı yeni kızak pistine kavuşuyor!10 güne kadar tamamlanması planlanan yeni kızak pistinin yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Emre Canpolat, kızak pistinin Erzincan’da özellikle çocuklu aileler tarafından rağbet gören bir kültür olduğunu kaydetti. Canpolat, ailelerin pistte çocuklarıyla birlikte doyasıya vakit geçirdiklerini söyledi.Ardından pist çimleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Canpolat, Ergan Dağı kayak pistinde çimleme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı. Canpolat, çimleme faaliyetlerinin sezon içerisinde yağan karın tutunum süresini gün olarak uzattığını aynı zamanda yapılan çimleme faaliyeti ile bahar aylarında çim kayağı yapılacağını belirtti. Ergan’da yürütülen çimleme faaliyetinin dünyada ve Türkiye’de nadir görülen bir uygulama olduğunu ifade eden Canpolat, “Gelecek sezonlarda zirveye kadar pistin tamamını çimlemeyi planlıyoruz. Bu yöntem hem karın tutunum süresini uzatacak hem de pist içerisinde bulunan taşların çim altında kalmasının sağlayacak. Kayak severlerimizin kızaklarının zarar görmesini minimuma indirecek.” dedi.“Kayak severler Ergan’da konaklayacak”2024 yılı Kasım ayında Bungalov evlerin yapımının tamamlanacağını söyleyen Canpolat, açıldığından günümüze kadar konaklama imkanı olmayan Ergan Dağı’nda kayak severlerin artık konaklayabileceğinin müjdesini verdi. Canpolat, misafirlerin ağırlanacağı bungalov evlerin olduğu bölgede ‘stackhouse’ et restoranı çalışmalarının da sürdürüldüğünü kaydetti.Acemiler kayağı Ergan’da öğrenecek!“Profesyonel kayanlar ve acemiler aynı sıfır noktada buluşuyorlardı.” diyen Canpolat, Ergan Dağı’nda 1. etap içerisinde yer alan acemi pistinin yeni sezonda, acemilerin kayağı daha rahat öğrenmesi ve profesyonellerin konforunu daha da artırmak adına yeni bir alana yapıldığını belirterek, acemi pistinin çalışmalarının yaklaşık 15 gün içerisinde tamamlanmış olacağını duyurdu.Ergan Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi büyük spor kulüplerini ağırlayacak!Gençlik Spor Bakanlığının himayelerinde yürütülen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Canpolat, “156 yataklı kamp merkezinin seneye tamamlanmasını umut ediyoruz. Yüksek irtifa kamp merkezinin hemen yanında iki tane büyük futbol sahamız var. Önümüzdeki yıllarda büyük spor kulüplerini burada misafir edeceğimizi umuyoruz.” ifadelerine yer verdi.Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yapılması planlanan otelin temeli sezon sonunda atılacak!Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde otel ihalesi yapıldığını aktaran Canpolat, yaklaşık 150 milyonluk olan otelin ihalesinin yapılarak netleştiğini, 6 ay içerisinde projenin onaylanıp temel atma töreninin yapılacağını duyurdu.Söz konusu projenin bu sezona yetişmeyeceğini söyleyen Canpolat, “2024-2025 sezonunun sonuna doğru, inşaat sezonu açıldığında temel atma törenini yapmış olacağız.” dedi.Öte yandan Rota Erzincan uygulamasıyla vatandaşların şehir ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilecekleri gibi kayak merkeziyle ilgi olarak da açık olan pistlerden açık olan teleferik, telesiyej ve gondollara kadar birçok bilgiye ulaşabileceklerini söyleyen Canpolat, uygulama sayesinde misafirlere aynı zamanda 24 saat kamera hizmeti sunulduğunu dile getirdi.