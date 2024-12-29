2024-2025 kayak sezonunu Türkiye’de ilk açan kayak merkezi olan Ergan Dağı Kayak Merkezi her geçen gün daha iyiye doğru yol almaya devam ediyor.Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde kayak kulüplerinin düzenlediği ve il protokolü ile kayakçıların bir araya geldiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yağan karın altında misafirlerin kar motorlarıyla pistin belirli kısımlarında gezdirildiği ve gece kayağının yapıldığı etkinlikte çeşitli ikramlarda da bulunuldu.Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucunda kayak merkezleri arasında çok iyi bir seviyeye gelen ve daha da iyi seviyelere gelmesi için çalışmaların devam ettiği Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde yeni sezonda bir milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.Yapılan yatırımlar ve çalışmalar sonucunda, Türkiye’de ve dünyada hem bilinirliği hem de popülaritesi artan Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelen ziyaretçi sayısı da arttı. Ergan Dağı Kayak Merkezi’yle birlikte birçok kayak merkezinde de kullanılan ve kayak merkezine giren ziyaretçilerin sayısını belirleyen turnike sistemi verilerine göre Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelen ziyaretçi sayısının diğer kayak merkezlerine göre çok önde olduğu belirtilmiştir.Eşsiz doğasıyla, gece kayağı yapma imkanıyla, bungalov evleri ve sosyal donatılarıyla, yeni teknoloji telesiyej ve teleferik sistemleriyle ve göl manzaralı kayak pistleriyle ziyaretçilerine unutulmaz güzel anlar geçirmelerini sağlayacak olan Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne tüm kayakseverlerimizi ve misafirler bekleniliyor.