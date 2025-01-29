Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.Önceki gün kolluk kuvvetlerinin Çelebibağı Mahallesi’nde yaptıkları aramalar neticesinde, 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirilmiş, bununla ilgili yapılan araştırmada İ.Ç. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilmişti. İkametinde bulunan materyallere el konulan İ.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Patnos Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.