Van’ın Erciş ilçesinde ’tefecilik’ suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda polis ekiplerince 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 uzun namlulu silaha ait fişek, 5 adet fişek, 16 ayrı şahıs üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 7 milyon 500 bin TL olan 16 adet senetli araç satış sözleşmesi, 2 ayrı şahıs üzerine düzenlenmiş toplam tutarı 2 milyon 425 bin TL olan 2 adet senet, 1 adet 60 bin TL’lik çek, 3 adet içerisinde notlar bulunan ajanda, 1 adet üzerinde alacak verecek notlarının bulunduğu evrak ele geçirildi. Olayla ilgili 6 hedef şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.