Van’ın Erciş ilçesindeki Tenzile Anaokulu öğrencileri tarafından Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma Tenzile Anaokul Müdürü Ebubekir Demir tarafından yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise "Bugün, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan, baharın müjdecisi ve kardeşliğin simgesi Nevruz Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nevruz, yalnızca doğanın uyanışını değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesini de temsil eder. Ülkemizde ve birçok farklı kültürde coşkuyla kutlanan Nevruz, barış ve dostluk içinde yaşamanın önemini bizlere hatırlatır. Bugün, geçmişten miras aldığımız bu güzel geleneği yaşatırken, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmenin gururunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz Bayramı’nın tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilerim" dedi.Kaymakam Murat Karaloğlu ve protokol üyelerinin demir dövüp, yumurta tokuşturdukları etkinlik, değişik gösterilerle son buldu.