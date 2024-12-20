Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalarda denetim yapıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı noktalarda eş zamanlı kolluk faaliyeti icra edildi. 160 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 540 şahıs sorgulanırken 14 araç sürücüsüne 133 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. 42 okul çevresi, 30 metruk bina, 23 park ve bahçe ile 13 umuma açık eğlence yerleri kontrol edildi. Ayrıca okul servis araçları, abartılı egzoz, kask, kış lastiği kontrolleri yapıldı.