Van’ın Erciş ilçesinde “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” mottosuyla, Çınarlı Mahallesi Kızılay yerleşkesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.Erciş’te Kızılay yerleşkesindeki fidan dikme etkinliğinde Murat Karaloğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturularak can suyunu verdi. Etkinlikte konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu; fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, “Geleceğe nefes olacak, yeni kuşaklara daha yaşanabilir bir memleket bırakabilmek için bulunduğumuz bölgeye fidanları diktik, İlçemiz yeşil Erciş olarak bilinmekte ve bizde yeşilin ve mavinin şehri olan ilçemizde yeşil renklerin artması için çaba sarf etmekteyiz” dedi.Ayrıca düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hatırası için fidan dikildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.Programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, Erciş Kızılay Başkanı Kurbani Özdaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.